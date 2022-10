Silent Hill 2 Remake: i requisiti PC minimi e consigliati fanno più paura del gioco

Silent Hill 2 Remake è realtà e, prima o poi, potremo giocarlo su PlayStation 5 e su PC (successivamente anche su altre console, dopo la fine dell'esclusività temporale di Sony). Nel frattempo, abbiamo modo di scoprire i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di Silent Hill 2 Remake. Il problema è che potrebbero spaventare più del gioco stesso. Partiamo con i requisiti minimi PC di Silent Hill 2 Remake:

Sistema operativo: Windows 10 x64

Processore: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Questi requisiti minimi indicano un computer che potrà puntare a giocare a 1080p e 30 FPS con qualità bassa o media.

Una mappa dal trailer di Silent Hill 2 Remake

Vediamo invece i requisiti consigliati PC per Silent Hill 2 Remake:

Sistema operativo: Windows 11 x64

Processore: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 2080RTX or AMD Radeon 6800XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Questi requisiti consigliati sono quelli necessari per giocare a qualità media, a 60 FPS, oppure a qualità alta e 30 FPS, in entrambi i casi in 1080p. Se si vogliono i 4K, indica la pagina Steam di Silent Hill 2 Remake, si deve obbligatoriamente usare il DLSS o una tecnologia simile.

In sostanza, si parla di requisiti molto alti che potrebbero mettere in difficoltà molti. Va però detto che è possibile che questi requisiti siano temporanei e che per il momento Konami abbia preferito puntare in alto per poi abbassarli man mano che lo sviluppo avanza e il gioco viene ottimizzato. O perlomeno lo speriamo.

Vi lasciamo infine a quanto svelato sull'uso del DualSense e dell'Unreal Engine 5 per Silent Hill 2 Remake.