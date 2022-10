Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 16 ottobre 2022, Dahmer imbattibile

Come ogni settimana, Netflix ha svelato la classifica dei film e delle serie TV più viste in Italia, precisamente per il periodo che va dal 10 al 16 ottobre 2022. Questo ci permette di scoprire che Dahmer continua a essere imbattuto. Iniziamo vedendo la Top 10 delle serie TV più viste:

Dahmer Mostro: La storia di Jeffrey Dhamer The Watcher - Stagione 1 The Midnight Club - Stagione 1 L'imperatrice - Stragione 1 Tutto chiede Salvezza - Stagione 1 Dynasty - Stagione 1 Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer L'alluvione - Stagione 1 Fate The Winx Saga - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 2

Come potete vedere, Dahmer continua ad avere successo, sia come serie TV che come documentario. Tra le novità della settimana ci sono The Watcher e Tutto chiede Salvezza. Notiamo anche che Mare Fuori, dopo 18 settimane di fila nella classifica, ha quasi terminato la propria corsa: la prima stagione è uscita dalla Top 10 e la seconda è in ultima posizione. La serie TV in Top 10 da più tempo, escluso Mare Fuori, è Fate The Winx Saga Stagione 2 (cinque settimane), anche se pure in questo caso l'interesse del pubblico italiano è ormai in calo.

Classifica delle serie TV più viste su Netflix dal 10 al 16 ottobre 2022

Vediamo ora la classifica dei film più visti su Netflix dal 10 al 16 ottobre 2022:

La ragazza più fortunata del mondo La parte della sposa Mr Harrigan's Phone Blackout Una boccata d'aria La maledizione di Bridge Hollow Fast & Furious Hobbs & Shawn Lasciarsi un giorno a Roma Sing Blonde

Queste settimana ci sono vari nuovi ingressi nella Top 10 dei film più visti su Netflix, con La parte della sposa, Blackout, Una boccata d'aria, La maledizione di Bridge Hollow e Sing che entrano in classifica. Il film visto da più tempo è Blonde, precisamente da tre settimane, anche se è prossimo all'uscita dalla Top 10.

Classifica dei film più visti su Netflix dal 10 al 16 ottobre 2022

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente per confronto.