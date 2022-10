Uncharted: la trilogia originale non è su PC per un motivo preciso, spiega Naughty Dog

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è arrivato anche su PC e si tratta di una grande coppia di giochi che consigliamo. C'è però un difetto: non include i tre capitoli originali, una scelta strana per molti visto che parliamo di una serie fondata sulla trama. Perché i primi tre Uncharted non sono stati convertiti per PC? La risposta arriva da Naughty Dog: graficamente i tre giochi sono troppo vecchi e il lavoro richiesto sarebbe stato troppo.

Precisamente, Naughty Dog scrive tramite il proprio sito ufficiale: "Vi starete chiedendo perché non abbiamo iniziato con l'originale Uncharted. Abbiamo ritenuto che, sebbene le prime tre avventure di Nathan Drake per PlayStation 3 siano ancora valide dal punto di vista narrativo, avrebbero richiesto una profonda revisione visiva per essere all'altezza delle moderne versioni per PC e delle aspettative dei giocatori."

"Il franchise di Uncharted comprende avventure standalone in cui i giocatori vecchi e nuovi possono tuffarsi e quindi, sebbene le storie e lo sviluppo dei personaggi siano ancora incredibili nei primi tre giochi, pensiamo che i giocatori possano facilmente tuffarsi in Uncharted 4: A Thief's End e riprendere le storie di Nathan, Elena e Sully."

"Soprattutto con l'introduzione di nuovi personaggi come Sam Drake, Rafe Adler e Nadine Ross, A Thief's End offre molto ai giocatori, indipendentemente dai loro trascorsi nei panni di Nathan Drake. E Uncharted: The Lost Legacy, anch'esso incluso nella raccolta, offre una nuova protagonista giocabile, Chloe Frazer. I fan che conoscono la trilogia originale saranno felici di vederla tornare, ma i nuovi arrivati non avranno problemi a capire la sua meravigliosa storia iniziando con la raccolta."

Sam e Nate in Uncharted 4

In parole povere, i due giochi sono perfettamente godibili senza aver giocato la prima parte della saga di Uncharted, secondo Naughty Dog. Voi che ne pensate?

