Silent Hill 2 Remake: funzioni del DualSense e come è stato sfruttato l'Unreal Engine 5

Silent Hill 2 Remake non ha ancora una data di uscita, ma l'interesse del pubblico è certamente alto, anche grazie a quanto svelano gli autori tramite il PS Blog. Scopriamo ad esempio che il gioco sfrutterà la potenzia di Unreal Engine 5 e le funzioni uniche del DualSense di PlayStation 5 per dare il massimo.

Tramite il PS Blog, possiamo leggere: "Stiamo rivoluzionando l'esperienza Silent Hill 2. Con le possibilità che offre Unreal Engine 5, stiamo portando in vita la città sinistra e nebbiosa in modi mai visti prima. Il gioco delizierà i giocatori di PlayStation 5 da un punto di vista visivo, uditivo e sensoriale."

"Alcune delle funzionalità di Unreal Engine 5 che si contraddistinguono sono Lumen e Nanite, grazie alle quali stiamo portando la grafica a nuovi livelli estremamente dettagliati e realistici, elevando la tipica atmosfera del gioco carica di tensione all'ennesima potenza."

"Lumen è una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica che reagisce immediatamente ai cambi di scena e luce. Ciò significa che la luce interagisce con l'ambiente in modo realistico, proprio come nel mondo reale. In questo modo, l'intero ambiente di gioco è illuminato in modo più naturale. La tecnologia Nanite, d'altra parte, è uno strumento straordinario per i designer di livelli. Grazie ad essa, possono creare mondi incredibilmente dettagliati e ambienti che sembrano davvero reali."

"Non conta solo la grafica. Anche la musica e il design audio di Silent Hill contribuiscono alla sua atmosfera disturbante. Grazie alle funzionalità audio 3D di PS5, i giocatori saranno in grado di determinare con esattezza la direzione da cui proviene il suono. Il motore audio WWise crea un paesaggio sonoro realistico e credibile che aiuta i giocatori a immergersi nel gioco."

"Naturalmente, non abbiamo dimenticato il controller DualSense. Con il nostro titolo precedente, The Medium, abbiamo dimostrato la nostra buona dose di creatività quando si tratta di feedback aptico e grilletti adattivi. Abbiamo tante altre idee in serbo per Silent Hill 2, ma per il momento resteranno una sorpresa."

Inoltre, tramite l'SSD Silent Hill 2 Remake permetterà di esplorare l'intera città senza caricamenti.