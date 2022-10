Silent Hill 2 Remake: l'intera città sarà esplorabile e non ci saranno caricamenti

Nella sera del 19 ottobre 2022, Konami ha svelato vari progetti dedicati alla saga di Silent Hill: tra questi compare anche Silent Hill 2 Remake. Tramite il PS Blog, abbiamo modo di scoprire alcune informazioni aggiuntive sul gioco, tra le quali è compreso anche il fatto che potremo esplorare l'intera città e che non ci saranno caricamenti.

Sul PS Blog, Motoi Okamoto - produttore - e Mateusz Lenart - Creative Director & Lead Designer - hanno parlato del gioco e hanno spiegato che l'SSD di PS5 ha permesso di inserirei un "grande miglioramento". Precisamente, viene scritto: "Grazie allo streaming superveloce dei dati, i giocatori non vedranno alcuna schermata di caricamento mentre esplorano senza soluzione di continuità l'intera città di Silent Hill."

Spiega anche: "Armati di queste tecnologie, speriamo di rendere Silent Hill 2 un'esperienza ancora più straziante e indimenticabile per i fan vecchi e nuovi. Siamo certi di poter rendere giustizia a questo classico di culto e di poter dare nuova vita al suo gameplay. Il risultato finale sarà un gioco di Silent Hill con un aspetto e un suono migliori di qualsiasi altro gioco precedente. Anche se lo sviluppo non è ancora terminato, non vediamo l'ora che i fan lo sperimentino."

Nel complesso, quindi, pare che il team creda fortemente in questo gioco e nei risultati raggiungibili. Potete vedere infine anche altri giochi di Silent Hill, come il misterioso Silent Hill f.