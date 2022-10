Bayonetta 3: Hideki Kamiya sarà "sempre in debito con Nintendo" per la serie

In una recente intervista su Bayonetta 3, il designer Hideki Kamiya di PlatinumGames ha ribadito il ruolo fondamentale di Nintendo nel prosieguo dello sviluppo della serie, su cui la compagnia ha voluto investire e motivo per il quale sarà sempre "in debito" con loro.

La questione è partita chiaramente con Bayonetta 2, visto che il secondo capitolo è stato fortemente voluto da Nintendo ed è infatti rimasto un'esclusiva assoluta su Nintendo Switch e Wii U, essendo stato co-prodotto dalla casa di Kyoto.

Parlando del video che ripercorre la storia della serie, Kamiya ha ribadito sostanzialmente la questione.

"Sono stato completamente coinvolto in Bayonetta 2, ho scritto la storia e penso che l'abbiano lasciata in gran parte intatta. Visto che è stato poi ben accolto, ho voluto espandere il mondo ulteriormente per i fan e volevo anche sfidare me stesso", ha spiegato Kamiya, parlando della continuazione della serie.

"Ecco perché sono molto felice di essere stato in grado di fare il terzo capitolo. Non esagero se dico che sarà per sempre in debito con Nintendo". Si tratta, insomma, di un'altra testimonianza della gratitudine di Kamiya e di PlatinumGames in generale nei confronti della casa di Kyoto, che è stata il supporto principale per poter portare avanti la serie Bayonetta, considerando che il primo capitolo, nonostante sia diventato un cult, non aveva dato alcuna garanzia sul prosieguo, visto che gli incassi non promettevano grandi ritorni economici.

Nintendo ha invece voluto investire su Bayonetta 2 e, in seguito, anche sul nuovo capitolo appena uscito, che evidentemente ha ben impressionato la critica, considerando anche la nostra recensione di Bayonetta 3.