Offerte Amazon: 16GB RAM DDR5 Kingston Fury Beast

Il Black Friday 2022 sta per finire: gli sconti stanno terminando e possiamo vedere i più interessanti ancora proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto le RAM Kingston Fury Beast, un set di 2 RAM da 8GB ciascuna, per un totale di 16GB. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo kit di 2 RAM è di 127,03€. Lo sconto permette di acquistarle ad un prezzo migliore, durante la scadenza di questi ultimi giorni del Black Friday. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Le RAM Kingston Fury Beast vantano un'illuminazione RGB migliorata e un nuovo dissipatore di calore; il prodotto inoltre integra la tecnologia Infrared Sync e offre una maggiore stabilità in overclocking. Il set raggiunge i 16GB, ed è composto da due pezzi da 8GB ciascuno.

Kingston Fury Beast

