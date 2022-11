Offerte Amazon: scheda d'acquisizione Elgato HD60 X per il Black Friday

Il Black Friday 2022 sta per finire: gli sconti stanno terminando e possiamo vedere i più interessanti ancora proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto la scheda d'acquisizione Elgato HD60 X, una scheda che può registrare in FullHD a 60 frame e con HDR attivo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il prodotto è di 199,99€. Lo sconto permette di acquistarle ad un prezzo ottimo, durante la scadenza di questi ultimi giorni del Black Friday. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Con la scheda d'acquisizione Elgato HD60 X è possibile catturare video ad una qualità 4K30 o 1080p60 HDR10, 4K60 HDR10, 1440p120, 1080p120, 1080p240 e con passthrough VRR. Il passthrough riesce poi ad arrivare fino a 4K60, permettendo di avere un'immagine in uscita di alta qualità e fluidità.

Elgato HD60 X

