Offerte Amazon: Call of Duty Modern Warfare 2 in sconto al minimo storico per il Black Friday 2022

Le offerte di Amazon Italia del Black Friday 2022 continuano anche dopo il vero Venerdì Nero e gli appassionati di tecnologia, videogiochi e non solo possono trovare vari prodotti in promozione a prezzi interessanti. Ora, ad esempio, potete trovare uno sconto per Call of Duty Modern Warfare 2 per PS5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo o tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79.99€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023. Se aprendo la pagina prodotto di Amazon non dovesse mostrarvi il gioco a 59.99€, verificate che sia la versione veduta e spedita da Amazon: potete selezionarla a destra, sotto il prezzo.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Com'è ironica, la posizione in cui si trova Call of Duty: Modern Warfare 2. Uno dei migliori Call of Duty mai realizzati, eppure un Modern Warfare tutto sommato ordinario, che tenta disperatamente di avvicinarsi allo splendore dei capitoli originali finendo comunque al di sotto del capitolo del 2019. Lo sparatutto firmato da Infinity Ward ha delle ottime qualità, ha avuto il coraggio di introdurre una serie di geniali rivoluzioni che potrebbero dividere la community, ed è supportato da una campagna divertente e ben amalgamata, tutti pregi che sbiadiscono se pensiamo all'enorme occasione che il team californiano aveva tra le mani, quella di confezionare il Call of Duty definitivo con il quale inaugurare una nuova era per la serie di Activision. Ma come certificato dalla clamorosa scena che si cela oltre i titoli di coda della campagna, ci aspetta forse un terzo, spettacolare Modern Warfare. E allora lì sì che ci sarà da divertirsi."

Call of Duty Modern Warfare 2

