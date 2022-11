Sword Art Online: il cosplay di Asuna di doll.with.a.gun è praticamente perfetto

Sword Art Online tra light novel, anime, film e manga è una delle opere giapponesi conosciute e negli anni ha conquistato un gran numero di fan, ancora oggi affezionati a Kirito e il resto del cast della serie. Lo stesso vale per i cosplayer, che non perdono l'occasione per vestire i panni dei personaggi ideati da Reki Kawahara. Ce lo ricorda anche doll.with.a.gun con il suo cosplay di Asuna Yuuki in versione Alfheim.

Nel corso della storia di Sword Art Online vediamo i protagonisti alle prese con vari mondi digitali simulati, cambiando di volta in volta il loro avatar virtuale a seconda della gioco online. Una delle versioni più conosciute di Asuna è quella della regina Titania, identità che la ragazza suo malgrado è costretta ad assumere quando viene imprigionata in Alfheim Online, in attesa di essere salvata da Kirito.

Il cosplay realizzato da doll.with.a.gun si ispira proprio a questa versione da regina delle fate di Asuna, con una rappresentazione davvero incantevole e ben riuscita. Il costume è stato ricreato alla perfezione, dalla parrucca e le orecchia da elfa all'iconico vestito bianco adornato da un grande fiocco rosso sul petto. La location scelta per gli scatti poi risulta azzeccata e dà quel tocco di magia al tutto, che di certo non guasta.

Vi suggeriamo anche altri cosplay a tema anime e manga pubblicati recentemente sulle nostre pagine, come ad esempio quello di Daki da Demon Slayer firmato da grayoranges e il cosplay di Makima da Chainsaw Man da infermiera realizzato da Shirosaki. Cambiando genere invece vi consigliamo di dare uno sguardo anche al cosplay di Azzurra di Pokémon Spada e Scudo di Ako_cos e il cosplay di Cammy da Street Fighter di missbrisolo.

Che ne pensate del cosplay di Asuna in versione Titania di doll.with.a.gun? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto.