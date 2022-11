Crystal Dynamics, un video documentario da Noclip per i 30 anni dello studio

Noclip ha realizzato un interessante video documentario dedicato ai 30 anni di storia di Crystal Dynamics, il team di sviluppo fondato nel 1992 e autore di classici come Legacy of Kain e Gex, nonché responsabile del rilancio di Tomb Raider.

Acquistata da Embracer Group lo scorso maggio, Crystal Dynamics può insomma contare su di una lunga esperienza, che ha visto lo studio cimentarsi con i generi più disparati e portare su PC e console prodotti di straordinaria qualità, a cui milioni di utenti si sono appassionati.

Il documentario procede in maniera cronologica, partendo dall'epoca del 3DO (ve lo ricordate, sì?) allo sviluppo di Gex, passando poi a Blood Omen: Legacy of Kain, Deus Ex, il Tomb Raider di Core Design e poi quello del reboot, per arrivare infine a Marvel's Avengers.

Come da tradizione per le produzioni targate Noclip, il video vanta una durata generosa (un'ora e cinquanta minuti circa) e include una gran quantità di materiali inediti e interviste agli sviluppatori che nel corso del tempo hanno lavorato presso Crystal Dynamics.