Pokémon: il cosplay di Azzurra di Ako_cos fa rimpiangere l'ottava generazione

Tra i tanti personaggi apparsi in Pokémon Spada e Scudo, Azzurra è senza dubbio uno dei più apprezzati dai giocatori e oggi è protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di Ako_kos che ha vestito i panni della capopalestra di tipo Acqua di ottava generazione.

Azzurra è la capopalestra di Keelford, una città portuale e tappa obbligatoria del lungo viaggio del giocatore per diventare i Campione di Galar. Quando scende in campo con i suoi fidi Pokémon di tipo Acqua dimostra un carattere molto competitivo e combattivo, mentre nella sua seconda professione di modella sfoggia grande grazia ed eleganza, duplicità che la rendono particolarmente popolare nel circuito competitivo di Galar.

Il cosplay di Ako_cos colpisce per la grande cura con cui è stato realizzato, non solo per quanto riguarda il costume ma anche per parrucca e accessori, dando vita dunque a una rappresentazione alquanto fedele di Azzurra.

