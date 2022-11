PlayStation: i 4 giochi first party venduti più velocemente, chi è stato battuto da God of War?

Come vi abbiamo già indicato, God of War Ragnarok ha venduto 5.1 milioni di copie in soli cinque giorni ed è diventato così il gioco PlayStation Studios venduto più rapidamente di tutti. Quali sono però gli altri? Benji-Sales ha creato una comoda classifica con i dati ufficiali disponibili e ci indica:

God of War Ragnarok - 5.1m in 5 giorni The Last of Us Parte II - 4m in 3 giorni Marvel's Spider-Man - 3.3m in 3 giorni God of War (2018) - 3.1m in 3 giorni

Come potete vedere, i dati di God of War Ragnarok fanno riferimento a cinque giorni, mentre quelli degli altri giochi solo su tre giorni. Se però Sony afferma che God of War Ragnarok è il quello venduto più rapidamente, significa che gli altri non hanno raggiunto i 5.1 milioni entro cinque giorni.

La parte interessante è soprattutto la differenza tra il "primo" God of War, ovvero il capitolo del 2018, e il "secondo" titolo di Santa Monica Studio. Ragnarok ha venduto ben di più e questo significa che il gioco del 2018 ha saputo convincere molti giocatori in più ad acquistare il seguito già al D1.

Forse, il grande cambio stilistico di God of War (2018) aveva "spaventato" alcuni giocatori che hanno preferito aspettare di vedere se l'opera fosse effettivamente interessante. Probabilmente però in parte il successo è anche legato al fatto che God of War Ragnarok è uscito in un momento in cui erano disponibili più console PlayStation.

In ogni caso, il risultato è più che positivo. Questo non sminuisce i risultati degli altri giochi. Inoltre, dobbiamo tenere in considerazione che questo confronto è legato unicamente ai giochi PlayStation Studios. Benji-Sales riporta ad esempio che Final Fantasy 7 Remake ha spedito 3.5 milioni i tre giorni su PS4: "spedito" non equivale a "venduto" però, quindi è difficile capire esattamente se il gioco di Square Enix abbia battuto Marvel's Spider-Man e God of War (2018).

Aggiungiamo anche un altro dato: Ghost of Tsushima, grande successo di Sucker Punch che arrivava dai meno convincenti (a livello commerciale) inFamous, ha venduto 2.4 milioni di unità in tre giorni.

Che ne pensate, quali di questi giochi meritano maggiormente il proprio successo?

Questi numeri fanno pensare che Sony ha più giochi esclusivi di Microsoft, molti dei quali sono di qualità migliore: lo dice Xbox, non noi.