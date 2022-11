Sony ha più giochi esclusivi di Microsoft, molti dei quali sono di qualità migliore: dice Xbox

"Sony ha più giochi esclusivi di Microsoft, molti dei quali sono di qualità migliore." Questo è esattamente quanto detto da Xbox all'interno dei documenti forniti al governo inglese che sta analizzando l'acquisizione di Activision Blizzard.

Ancora più precisamente, Microsoft afferma che "Non solo i contenuti esclusivi di Sony hanno più successo di quelli di Microsoft, ma ricevono anche valutazioni migliori dagli esperti del settore: il punteggio medio di Metacritic per i 20 giochi esclusivi di Sony nel 2021 è stato di 87/100, contro gli 80/100 di Xbox. L'apprezzamento dei giocatori per questi titoli si riflette nella classifica dei giochi più venduti su PlayStation. Tre dei giochi esclusivi di Sony - Spider Man, Ghost of Tsushima e Ratchet and Clank - figurano tra i 15 giochi più venduti su PlayStation, in base alla spesa dei consumatori per l'acquisto di videogiochi nel 2021."

E ancora: "È importante tenere presente che anche nell'ipotetico scenario in cui alcuni giocatori dovessero passare alle piattaforme di Microsoft a causa di una strategia di ritenzione, è altamente implausibile che PlayStation, leader storico del mercato da oltre 20 anni, possa subire una preclusione anticoncorrenziale in grado di danneggiare i consumatori. Sony PlayStation è uno dei 10 principali marchi di consumo al mondo e il più famoso marchio di giochi nel Regno Unito."

PS5 ha tante esclusive e sono le migliori secondo Microsoft

Successivamente, Microsoft indica dei dati che dimostrano come nel 2021 PlayStation sia stata la prima in termini di vendite di giochi e di console nel Regno Unito: in entrambi i casi, PlayStation ha il 40-50% del mercato UK; sono stati però nascosti dati più precisi.

Inoltre, Microsoft ha parlato anche di Starfield, suggerendo che l'RPG non interessa a molti giocatori e che è giusto che sia esclusiva.