Men of War 2: il nuovo trailer ci porta sul campo di battaglia

L'editore Fulqrum Publishing e lo studio di sviluppo Best Way hanno pubblicato un nuovo trailer dello strategico in tempo reale Men of War 2, in occasione dei Golden Joystick Awards 2022. Il filmato mira a portarci direttamente sul campo di battaglia.

Il video è composto da sequenze di gameplay inedite, con carri armati e fanteria che si scontrano mostrando la distruttibilità degli elementi dello scenario, resa possibile dalla nuova versione del motore grafico Gem RTS.

L'editore ha promesso che entro la fine del 2022 condividerà più informazioni sul gioco e ha invitato tutti gli appassionati a seguirlo per rimanere sempre aggiornati.

Man of War II è il seguito di uno strategico molto amato, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Offrirà delle nuove unità, dei nuovi scenari, più campagne e diverse modalità di gioco. Il gioco sarà storicamente accurato e permetterà di combattere sui fronti occidentale e orientale del conflitto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Men of War II sarà lanciato nel 2023 su PC. Sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e altri negozi digitali.