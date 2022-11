Black Panther Wakanda Forever: sceneggiatore svela i personaggi presi in considerazione per il ruolo

In una recente intervista, lo sceneggiatore di Black Panther: Wakanda Forever ha rivelato che sono stati presi in considerazione vari personaggi per assumere il ruolo di Pantera Nera.

Dopo la morte dell'attore Chadwick Boseman nel 2020, Black Panther: Wakanda Forever ha dovuto subire alcuni cambiamenti, il più grande dei quali riguardava ovviamente il personaggio che sarebbe diventato la Pantera Nera stessa all'interno del MCU.

Sia il cast che i vertici della Marvel erano d'accordo sul fatto che il ruolo non dovesse essere semplicemente ricreato, quindi uno dei personaggi già presenti doveva assumere il ruolo e, secondo una recente intervista a Rolling Stone, lo scrittore Joe Robert Cole ha parlato di quali personaggi erano stati presi in considerazione. Non andate oltre se non volete subire spoiler su chi è veramente diventato Black Panther nel film.

Alla fine, la sorella minore di T'Challa, Shuri (Letitia Wright), ha assunto il ruolo. "Abbiamo analizzato le idee e abbiamo cercato di capire dove la storia va a parare e qual è la scelta di maggior impatto: qual è il viaggio migliore?". Questo ha spiegato lo sceneggiatore quando gli è stata chiesta la motivazione dietro la scelta. "E cosa fare dopo questo film in termini di personaggi. M'Baku [ndr, il capo della tribù Jabari già apparso nel primo film] è stato sicuramente un personaggio che è stato preso in considerazione".

Quando Rolling Stone ha fatto notare che anche Nakia (Lupita Nyong'o) sarebbe stata una buona scelta, Cole ha osservato: "È stata presa in considerazione! Il suo nome è stato fatto di sicuro".

Cole ha anche chiarito che non ci sono mai state conversazioni su un Boseman in CGI che avrebbe potuto ricoprire il ruolo in qualche modo. "Non credo che nessuno abbia pensato che sarebbe stato appropriato", ha detto lo sceneggiatore.