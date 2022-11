Destiny 2: utenti trovano un exploit per l'evento Eliksni Quarter e lo completano in pochissimo

I giocatori di Destiny 2 hanno scoperto un exploit legato all'evento Eliksni Quarter dello sparatutto che consente ai giocatori di generare frammenti di mappa infiniti, che possono essere donati per completare l'evento stesso. Questo exploit potrebbe spiegare perché l'evento, che richiede 400 milioni di tesori, ha già superato il suo obiettivo a un giorno dal lancio.

Già circa 12 ore dopo il lancio dell'evento Eliksni Quarter di Destiny 2, i giocatori erano sulla buona strada per completarlo: il tempo totale sarebbe di una settimana circa. Poi, durante la notte, le donazioni hanno superato i 400 milioni per completare l'evento. Come detto, è altamente probabile che il tutto sia causato dall'exploit.

Va precisato che i giocatori non hanno potuto consegnare frammenti di mappa come ricompensa finché l'intera community non ha raggiunto il primo traguardo collettivo di 40 milioni di Monete del Capitano. Tuttavia, una volta raggiunta questa cifra, i giocatori sono venuti a conoscenza di un exploit che permetteva loro di generare rapidamente frammenti di mappa e ovviamente non hanno perso l'occasione.

Per attivare l'exploit, i giocatori devono possedere il potenziamento Under One Banner e devono anche aver sbloccato la Rumored Treasure Map dal contenuto stagionale del gioco. I giocatori devono quindi selezionare una mappa del tesoro e visitare l'area di donazione per donare quando in loro possesso. Passando da una mappa all'altra e alla Rumored Treasure Map, i giocatori possono donare fino a otto frammenti di mappa alla volta.

Tuttavia, se Bungie dovesse applicare una patch all'exploit, potrebbe anche riportare le ricompense personali dei giocatori al numero che avrebbero avuto se non avessero usato l'exploit. Non è però chiaro quanto questo trucco abbia aiutato e non sappiamo se Bungie possa recuperare tale tipo di informazione.