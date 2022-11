I giocatori di Call of Duty non sono "speciali" o "unici": non muovono le vendite console per Xbox

"I giocatori di Call of Duty non sono né 'speciali' né 'unici'" afferma Microsoft nel documento ufficiale condiviso con il governo inglese riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard. Secondo Xbox, tali utenti non guidano le classifiche di vendita delle console.

Precisamente, nel documento possiamo leggere: "I giocatori di Call of Duty non sono né 'speciali' né 'unici', in termini di spesa o di uso della console rispetto ai giocatori che prediligono altri franchise popolari. Call of Duty non aumenta la spesa su PlayStation e rappresenta solo il [TAGLIATO]% dei ricavi digitali di Sony a livello mondiale. Nel 2022, i giocatori di Call of Duty hanno trascorso su Xbox essenzialmente lo stesso tempo dei giocatori di FIFA, Fortnite, Grand Theft Auto, Minecraft, NBK 2K e Rocket League. È importante notare che hanno trascorso circa la stessa percentuale di tempo giocando ad altri franchise. Questo dato non è coerente con la capacità di Call of Duty di spingere il consumo di contenuti diversi da Call of Duty sulle console rispetto ad altri franchise popolari."

E ancora: "Call of Duty non guida l'acquisizione della piattaforma. I dati di Xbox mostrano che tra il 2016 e il 2022, solo il [TAGLIATO]% dei giocatori ha giocato a Call of Duty come primo gioco sulla nuova console Xbox e circa il [TAGLIATO]% dei nuovi giocatori Xbox non ha mai giocato o acquistato contenuti di Call of Duty. Fortnite è il gioco più comunemente giocato per la prima volta, mentre FIFA, Grand Theft Auto e numerosi altri titoli sono altrettanto spesso giocati per primi."

Ai giocatori non interessa poi molto Call of Duty, dice Xbox

Non abbiamo purtroppo i numeri esatti indicati da Xbox, in quanto sono stati esclusi dal documento, ma dalla frase possiamo capire che secondo la compagnia il numero di giocatori di Call of Duty non è particolarmente elevato e soprattutto lo sparatutto non è la causa principale per l'acquisizione di una Xbox.

Il senso di questo discorso è che se Microsoft acquisisse Call of Duty e lo rendesse esclusivo non avrebbe una leva particolarmente lunga da poter spostare Sony dalla propria posizione di dominio.

Inoltre, viene Xbox afferma che Sony ha più giochi esclusivi di Microsoft, molti dei quali sono di qualità migliore.