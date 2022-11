Offerte Amazon: monitor Benq Mobiuz EX3410R Ultrawide 2K per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto il monitor Benq Mobiuz EX3410R Ultrawide, couno schermo 21:9 da 34 pollici con risoluzione 2K. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il monitor Benq Mobiuz EX3410R Ultrawide 2K è 799€. Lo sconto non è la prima volta che arriva sulla piattaforma Amazon, ma rimane comunque ottimo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Questo schermo curvo da 34 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz, un tempo di risposta di 1ms, una risoluzione 2K (3440x1440) e la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro. Presente poi un suono dinamico grazie ai due altoparlanti da 2W e al subwoofer da 5W.

Benq Mobiuz EX3410R Ultrawide

