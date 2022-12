Offerte eBay: Leggende Pokémon Arceus in forte sconto

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per Leggende Pokémon Arceus, ora al prezzo di 39.90€, invece di 59.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il venditore è monclick-italia con il 97% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Leggende Pokémon: Arceus è un esperimento splendido, ma siamo convinti che tantissimi giocatori rimpiangeranno le caratteristiche più iconiche che Game Freak ha sacrificato nel nuovo approccio esplorativo e single player. Lo sviluppatore nipponico ha imboccato la strada giusta nel tentativo di rinnovare una serie che ne aveva veramente bisogno, e ora deve solo trovare l'equilibrio giusto, ma soprattutto deve fare un deciso passo avanti sul fronte tecnico, perché la direzione artistica non basta più. Se la formula classica vi ha stancato, ma amate ancora i mostriciattoli tascabili di Nintendo, Leggende Pokémon è sicuramente il titolo di cui avete bisogno per rimettervi in pace col mondo di Pikachu e compagnia."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

I protagonisti di Leggende Pokèmon Arceus

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.