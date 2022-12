Marvel's Midnight Suns ha esaudito l'ultimo desiderio di un fan

Quando arriverete ai titoli di coda di Marvel's Midnight Suns, potreste notare il nome di Luke Wiltshire in qualità di game design consultant: scomparso nel novembre del 2021, a soli 23 anni, il giovane fan ha potuto vedere realizzato il suo ultimo desiderio, collaborando allo sviluppo dell'atteso tie-in.

Firaxis e 2K Games hanno reso omaggio a Luke inserendo nel gioco un albero con inciso sulla corteccia la scritta "Luke W è stato qui": un modo gentile e carino per ricordare una persona che ha trovato nei fumetti Marvel e nei videogiochi uno dei pochi momenti di sollievo nella sua lunga battaglia contro un neuroblastoma diagnosticatogli quando aveva 14 anni.

A creare un collegamento fra Luke e il team di sviluppo sono state sua sorella e l'associazione Solving Kids' Cancer, che hanno pubblicato un post su LinkedIn rapidamente condiviso da tantissime persone, e che alla fine è giunto a destinazione: 2K Games ha letto l'appello e il suo social media manager, Asim Tanvir, ha accettato di incontrare il ragazzo.

Luke ha avuto modo di giocare il primo atto della campagna di Marvel's Midnight Suns e di fornire le proprie considerazioni, da qui il suo inserimento nei credits come consulente al game design.

Non è tutto: durante l'incontro sono intervenuti in videochiamata diversi sviluppatori di 2K e Firaxis, nonché Bill Rosemann, creative director di Marvel Games, per condividere retroscena e curiosità.

In questa occasione è stata rivelata anche l'idea di lasciare un segno di Luke su di un albero nel gioco, così che il suo ricordo potesse vivere per sempre in una produzione Marvel. Il ragazzo è morto poche settimane dopo, il 21 novembre.