Nintendo Switch è la console più venduta in UK del Black Friday, Xbox Series seconda per un pelo

Nintendo Switch è stata la console più venduta durante il Black Friday 2022 nel Regno Unito, battendo di poco Xbox Series X|S. Entrambe hanno registrato ottimi risultati grazie alle offerte aggressive proposte da Nintendo e Microsoft. PS5 invece è terza con grande distacco dalle due rivali.

Stando ai dati condivisi da GamesIndustry, Nintendo Switch ha totalizzato il 42% delle console vendute durante il Black Friday in UK. Un risultato possibile, secondo Christopher Dring, grazie al bundle con Mario Kart 8 e 3 mesi di Nintendo Switch Online, che come forse saprete è stato proposto anche in Italia. Tuttavia il numero di unità vendute è inferiore rispetto a quello del Black Friday 2021, anche a causa della accesa concorrenza di Microsoft.

Xbox Series X|S infatti hanno totalizzato infatti il 40% delle unità vendute, quindi poco sotto a Switch. Dring sottolinea che in particolare Series S è stata scontata sotto le 200 sterline contro i 249,00 standard, giusto per citare una delle offerte aggressive proposte da Microsoft durante il Black Friday.

PS5 è terza con solo il 18% delle console vendute sul totale, quindi molto sotto a Switch e Xbox. A quanto pare, a parte degli sconti sul modello Digital, Sony non ha proposto offerte particolarmente allettanti per la sua console, il che, complice anche il prezzo maggiore e la solita disponibilità limitata nei negozi, hanno decretato questo risultato.

La famiglia Nintendo Switch

"I volumi di vendite delle console durante la settimana del Black Friday sono simili a quelli dell'anno scorso e Switch era stata anche in quel caso la più venduta", ha detto Dorian Bloch, boss di GfK, l'ente che traccia i flussi di mercato nel Regno Unito. "Tuttavia, i volumi totali di Switch sono inferiori rispetto al Black Friday 2021, e anche Sony e Microsoft hanno proposto offerte invitanti."

In generale, le vendite di console, videogiochi e accessori in UK durante il Black Friday 2022 sono state maggiori del 4% rispetto all'anno precedente. Nello specifico il 41% è rappresentato da console, 39% da accessori e solo il 21% da giochi retail, a dimostrazione di quanto ormai il digital delivery la fa da padrone. L'accessorio più venduto è stato Meta Quest 2 in bundle con Resident Evil 4.

Inoltre apprendiamo che l'81% degli acquisti di prodotti gaming durante il Black Friday 2022 nel Regno Unito sono stati fatti tramite negozi online, in proporzione poco meno del picco registrato nel 2020, quando eravamo in pieno lockdown da Covid-19.