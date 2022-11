Xbox Series X|S, Microsoft abbassa i prezzi: offerte aggressive in vista di Natale

Microsoft sta abbassando i prezzi di Xbox Series X|S in vista di Natale, mettendo in campo una serie di offerte aggressive all'evidente scopo di aumentare la base installata della console da qui alla fine dell'anno.

Xbox Series S a 81€ è stato ovviamente un errore di listino, ma la console economica della casa di Redmond si trova ormai un po' dappertutto a 249€ anziché 299, ad esempio su Amazon come potete vedere qui sotto. Allo stesso modo, vari retailer americani la vendono a 249 dollari.

È però Microsoft stessa ad aver messo in campo le promozioni migliori, sebbene a tempo limitato via Instagram, proponendo Xbox Series S addirittura a 199 dollari e Xbox Series X a 399 dollari: in entrambi i casi un risparmio di 100 dollari rispetto al prezzo ufficiale delle console.

Laddove Sony ha aumentato il prezzo di PS5 dappertutto tranne che negli Stati Uniti, la casa di Redmond sta cercando di approfittare della situazione con una serie di offerte evidentemente sottocosto che le consentano di chiudere al meglio il 2022 in termini numerici e recuperare terreno.

Nel frattempo, come ben noto, si consuma la battaglia fra le due aziende in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, osteggiata da PlayStation e attualmente al vaglio dei più importanti enti regolatori internazionali: quello americano dovrebbe esprimersi al riguardo entro la fine del mese.