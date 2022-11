Gardacon: grande successo per l'edizione 2022 di Montichiari

Un grande successo anche per la seconda edizione 2022 del Gardacon tenutosi il 12-13 Novembre al centro fiere di Montichiari. Un evento che ha portato le Grandi Finale dei campionati di COD e Valorant e tanti altri tornei targati Gamers Arena.

Esport

Ricapitoliamo i principali risultati del weekend:

Warzone Mobiuz Tournament

I vincitori del Warzone Mobiuz Tournament

Anche l'ultima tappa del campionato dedicato al re dei battle royale, Call of Duty Warzone, si è svolta su postazioni Next-Gen a 120 fps, grazie al supporto dei monitor Mobiuz EX2510S. L'ultimo prezioso trofeo se lo aggiudica uno straordinario Alex Merigo in arte Aleandro1423 seguito a ruota da Alessia Miglioli e Giuseppe Vanucchi in arte Lellakelly e Pluto. Appuntamento al 2023 per un nuovo spettacolare campionato.

Valorant Zowie Cup

I vincitori della Valorant Zowie Cup

Anche il campionato di Valorant, svolto grazio al supporto di Benq e dei monitor Zowie XL2546K a 240Hz Refresh Rate con DyAc⁺ Technology, si è concluso. Le squadre si sono date battaglia per tutto il pomeriggio, vedendo trionfare i RACOONS di Nickos - Aiden - Qoqy - Nico e Husky. Anche a loro diamo l'appuntamento per il 2023 con un nuovo campionato e tante interessanti novità.

Grande interesse anche per i tornei di FIFA23, Just Dance 22 e Mario Kart 8 nella versione Drive Experience che hanno premiato i migliori con Gadget offerti dai nostri sponsor

OLTRE LA COMPETIZIONE

Grande interesse per la Zowie Esport Experience che grazie alle caratteristiche dei monitor BenQ Zowie XL2546K, appositamente progettati per l'esport, ha permesso a tutti i visitatori della fiera di poter provare l'esperienza di una postazione con setup competitivo e per l'area Splatoon 3 che ha attirato molti vecchi e nuovi giocatori pronti a colorarsi nelle fantastiche arene multiplayer.

Una menzione speciale ai Brotherhood Italian Gaming per il grande supporto e l'attività di divulgazione da loro proposta in ambito del videogioco.