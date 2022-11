Pokémon Scarlatto e Violetto: le tabelle con resistenze e debolezze per ogni tipo

Pokémon Scarlatto e Violetto sono finalmente arrivati nei negozi e come da tradizione vi proponiamo una piccola guida che spiega i rapporti di forza per ogni "Tipo". Questa volta oltre alla tabella con debolezze e resistenze per completezza ne abbiamo aggiunta una seconda che invece mostra l'efficacia delle mosse in base al tipo dell'avversario. Se siete degli allenatori in erba dovete sapere che sin dagli albori della serie Game Freak, ogni mostriciattolo incarna un "Tipo" (Fuoco, Acqua, Erba, ecc.) e di conseguenza è resistente a determinati attacchi e debole ad altri. Inoltre, molti Pokémon hanno due tipi, il che rende ancor più interessante questa meccanica. Come se non bastasse Scarlatto e Violetto aggiungono un ulteriore strato di profondità a questa meccanica con la Teracristallizzazione che sostituisce il/i tipo/i di un Pokémon in base al suo "Teratipo". Negli ultimi capitoli della serie è il gioco stesso a suggerire se un attacco è efficace o meno dal menu delle mosse (a patto di aver registrato il Pokèmon avversario nel Pokédex), il che facilita molto le cose. Tuttavia è sempre bene ricordare a menadito i rapporti di forza e debolezza anche (e soprattutto) per creare una squadra ben bilanciata o per differenziare il movest di un Pokémon in modo efficace tramite MT e altro. Se però la vostra memoria non è delle migliori o siete dei giocatori alle prime armi le tabelle incluse in questa pagina potrebbero tornarvi utili. Prima di tutto di seguito faremo un breve riassunto di come funzionano gli attacchi "superefficaci" e "non molto efficaci", spiegando anche meccaniche un po' più particolari come lo "STAB" e la Teracristallizazione.

Attacchi "superefficaci" e "non molto efficaci" Pokémon Scarlatto e Violetto, uno scontro tra Pikachu e Larvitar, il secondo è chiaramente avvantaggiato, in quanto è un Pokémon di tipo Terra, quindi immune agli attacchi Elettro In Pokémon Scarlatto e Violetto ogni Pokémon può avere uno o due dei 18 tipi presenti nel gioco. Anche le mosse usate in battaglia sono classificate in questo modo (ad esempio, Braciere è un attacco Fuoco) ma possono appartenere a un solo tipo (non esistono, ad esempio, mosse Roccia / Terra). I danni inflitti dagli attacchi di un Pokémon possono aumentare o diminuire in base al tipo della mossa e del bersaglio colpito. Facciamo degli esempi pratici. Un attacco Erba come Fogliame è "superefficace" contro un Pokémon Acqua o Terra e di conseguenza infligge il doppio dei danni, ma "non è molto efficace" contro il tipo Fuoco, che ne dimezza i danni. Inoltre una mossa "non ha effetto", ovvero non infligge nessun danno, qualora il tipo del bersaglio sia immune, ad esempio le mosse Terra non possono danneggiare i Pokémon di tipo Volante. Inoltre una mossa può essere "superefficace" contro entrambi i tipi di un avversario (ad esempio quelle Ghiaccio contro Drago/Volante) infliggendo il quadruplo dei danni o "non molto efficace" a entrambi (come quelle Erba contro il doppio tipo Coleottero/Veleno). Questo perché le resistenze e le debolezze di un Pokémon con due tipi si sommano. Gyarados è un Pokémon perfetto per fare un esempio pratico. Il suo doppio tipo Acqua / Volante lo rende doppiamente debole agli attacchi Elettro mentre gli attacchi Erba gli causano danni standard, in quanto la debolezza del tipo Acqua a tali mosse viene compensata dalla resistenza data da quello Volante. Riepilogando: "Superefficace": il Pokémon subisce il doppio dei danni oppure il quadruplo se ha due tipi ed entrambi sono deboli alla mossa avversaria.

"Non molto efficace": il Pokémon subisce la metà dei danni o un quarto se ha due tipi ed entrambi sono resistenti alla mossa avversaria.

"Non ha effetto": il Pokémon non subisce nessun danno o effetto secondario se il suo tipo è immune a quello della mossa avversaria.

Nessun messaggio: il Pokémon subisce danni standard, in quanto non è né debole né resistente al tipo della mossa avversaria.

STAB e Teratipo Pikachu con teratipo Volante diventa immune agli attacchi Terra e guadagna un bonus ai danni per le mosse di tipo Volante Una meccanica da tenere bene a mente in Pokémon Scarlatto e Violetto, così come nei precedenti capitoli della serie, è quella dello STAB (dall'inglese "Same Type Attack Bonus") che potenzia gli attacchi. In pratica se una mossa è dello stesso tipo del mostriciattolo che la esegue questa ottiene un bonus del 50% alla potenza base. Ad esempio, quando un Pokémon Erba come Sprigatito utilizza Fogliame, la potenza dell'attacco passa da 40 a 60. Nei giochi di nona generazione le meccaniche relative ai rapporti di forza tra tipi si complicano ulteriormente grazie alla Teracristallizzazione. Questa trasformazione infatti sostituisce il/i tipo/i di un Pokémon con quello del suo "Teratipo", modificando quindi anche le sue debolezze e resistenze. I Teratipi sono 18, come quelli standard. Ogni Pokémon solitamente ha un teratipo identico a quello del suo tipo base (quindi un Pokémon Fuoco solitamente ha un teratipo Fuoco) ma potenzialmente potrebbe averne uno completamente differente. Ad esempio, il Pikachu con teratipo Volante in regalo per tutti i giocatori di Scarlatto e Violetto per un periodo limitato una volta attivata la Teracristallizzazione diventa immune alle mosse Terra. Virtualmente è possibile avere anche un 18 esemplari dello stesso Pokémon con altrettanti teratipi differenti. Una volta attivata la Teracristalizzazione un Pokémon riceve il bonus STAB per le mosse del suo teratipo e dei tipi standard. Sempre prendendo come esempio un Gyarados con teratipo Drago, vengono potenziate mosse come Cascata (Acqua), Tifone (Volante) e Tornado (Drago). Qualora il teratipo di un Pokémon sia identico al suo tipo originale le mosse ottengono un bonus STAB di 2x, invece che 1,5x. Esempio, la potenza di Cascata passa da 80 a 160 per un Gyarados con teratipo Acqua.