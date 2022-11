Pokémon Scarlatto e Violetto: Pikachu con teratipo Volante disponibile, come ottenerlo

Il primo evento a tempo limitato di distribuzione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto permette a tutti i giocatori per un periodo limitato di ottenere gratuitamente un esemplare molto speciale di Pikachu che conosce la mossa Volo e con Teratipo Volante. Ecco come riscattarlo.

Tutti i giocatori in possesso di una copia di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto possono riscattare il "Pikachu volante" entro il 28 febbraio 2023. Questo vale sia per chi ha preordinato il gioco che per chi lo acquisterà nei prossimi mesi.

Per ricevere questo omaggio è necessario collegare il vostro Nintendo Switch a una rete Internet e utilizzare la funzione "Dono Segreto" all'interno di Pokémon Scarlatto o Violetto.

Sbloccare questa funzionalità è semplicissimo e richiede all'incirca un'ora - un'ora e mezza di gioco, stando alle stime di Nintendo. Tutto quello che dovrete fare è avanzare nell'avventura fin quando non arriverete alla città di Platia. Qui l'NPC Nami attenderà il giocatore di fronte a un Centro Pokémon dove gli spiegherà come funziona e quali servizi offre. Terminato questo breve tutorial, sarà possibile accedere alle funzionalità online di Pokémon Scarlatto e Violetto, incluso il "Dono Segreto".

Ora quello che vi resta da fare è aprire il menu di gioco a comparsa e selezionare la voce "Poképortale" e successivamente "Dono Segreto". Da qui scegliete l'opzione "Ottieni tramite Internet" e selezionate Pikachu come dono. Una volta completato questo passaggio riceverete in regalo il Pokémon, che sarà disponibile nei box pronto per essere schierato in squadra.

Ecco il Pikachu volante di Pokémon Scarlatto e Violetto

Come accennato in apertura, si tratta di un Pikachu molto speciale. Non solo conosce la mossa "Volo", che i normali esemplari non possono imparare in alcun modo, ma il suo Teratipo è "Volante". Di conseguenza ogni volta che attiverete la Teracristallizzazione (qui tutti i dettagli) il Pokémon otterrà il tipo Volante.

Il Pikachu volante di Pokémon Scarlatto e Violetto ricevuto con il Dono Segreto è di livello 5 per tutti i giocatori e possiede le seguenti mosse: