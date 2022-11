Little Inferno: Ho Ho Holiday disponibile su PC, Nintendo Switch e sistemi mobile

Little Inferno: Ho Ho Holiday è finalmente disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), Nintendo Switch e sistemi mobile, al prezzo di soli 4,99€. Si tratta della prima e unica espansione del gioco. Considerando che Little Inferno risale al 19 novembre 2012, sono passati ben dieci anni dal lancio dell'originale.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Little Inferno era un puzzle game eccellente che mescolava un gameplay molto semplice e accessibile a una narrazione profonda e dalle grandi implicazioni filosofiche.

Leggiamo la descrizione ufficiale dell'espansione:

Torna nel mondo di Little Inferno con un nuovo spaventoso racconto natalizio, un nuovo misterioso personaggio, un nuovo catalogo, nuovi giocattoli, nuove combo e tanti nuovi contenuti natalizi per tenerti al caldo.

La modalità caminetto

Scopriamo ora quali sono i contenuti di questa espansione:

Una nuovo spaventoso racconto natalizio... c'è qualcosa in arrivo!

Un nuovo catalogo natalizio con 20 nuovi giocattoli... con nuove insolite caratteristiche.

Un nuovo personaggio misterioso.

Più di 50 nuove combo.

Ceppo di Natale Infinito. Accendi il fuoco e lascialo bruciare per un'atmosfera accogliente.

La campagna originale di Little Inferno rimane comunque sempre disponibile.