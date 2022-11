Gothic Remake: un'immagine ci permette di dare uno sguardo ai nuovi goblin

Vediamo questa immagine in alta risoluzione di Gothic Remake che mostra i nuovi goblin, ossia come sono state rifatte queste creature nel remake cui sta lavorando Alkimia Interactive per l'Embracer Group. Non sono i nemici più terribili del gioco ma, soprattutto all'inizio, possono comunque dare più di qualche problema.

I nuovi goblin di Gothic Remake

Le informazioni fornite dagli sviluppatori sono abbastanza stringate e descrivono i goblin come creature molto fastidiose per gli avventurieri. In particolare possono rappresentare la fine dei guerrieri con meno esperienza. I goblin tendono ad attaccare in gruppo e a circondare il nemico, colpendolo con mazze, spade arrugginite e con qualsiasi altra cosa che abbiano a portata di mano.

Sono furbi e hanno la mano lesta, tanto da aver rubato l'Almanacco di Talas nel suo accampamento. Non rimane che recuperarlo.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Per procurarsi la grande quantità di minerale magico necessario a forgiare potenti armi, re Rhobar II mette al lavoro tutti i prigionieri disponibili nelle miniere di Khorinis.Per impedirgli di fuggire, il sovrano chiede ai suoi maghi migliori di creare una barriera magica, ma qualcosa va per il verso sbagliato. La magia sfugge al controllo e una rivolta trasforma le miniere in una zona senza regole controllata dai prigionieri più violenti.

Il re è obbligato a scendere a patti con i capi della nuova fazione, mentre la tensione tra i diversi gruppi che popolano la miniera cresce continuamente. Quello che nessuno si aspetta è che l'arrivo di un prigioniero sconosciuto cambierà completamente la situazione.

Caratteristiche : Torna alla Colonia in un remake completo del popolare e rivoluzionario Gothic del 2001. Scopri nuovamente il mondo della colonia mineraria, con i suoi segreti e le sue difficoltà.

Vesti i panni dell'Eroe senza nome - Decidi il fato di un prigioniero che deve sopravvivere in un mondo pieno di animali selvaggi, creature e pericolosi detenuti.

Remake completo e fedele dell'originale Gothic 1.

Sistema di combattimento rinnovato che porta nell'era moderna le dinamiche di base dell'originale.