13 Sentinels: Aegis Rim, vendite per oltre 800.000 copie fra PS4 e Nintendo Switch

13 Sentinels: Aegis Rim, l'affascinante RPG sviluppato da Vanillaware, ha totalizzato vendite per oltre 800.000 copie fra PS4 e Nintendo Switch: lo ha annunciato Atlus nel corso di un livestream celebrativo per il terzo anniversario del gioco.

Si tratta naturalmente di un risultato importante per il team di sviluppo giapponese, che è riuscito a confezionare un prodotto molto originale e affascinante tanto sul piano narrativo quanto su quello del gameplay, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim.

Il gioco racconta infatti una storia che si sviluppa all'interno di cinque differenti linee temporali, portando avanti ben tredici narrazioni parallele che nel corso della campagna andranno a comporre un puzzle estremamente sfaccettato.

13 Sentinels: Aegis Rim è per il momento l'ultimo progetto di Vanillaware: non sappiamo a cosa si stia dedicando il team in questo momento, ma parliamo di uno studio pieno di talenti e sarà dunque davvero interessante scoprire quale sarà il loro prossimo gioco.