God of War Ragnarok: l'easter egg delle esclusive PlayStation nelle poesie di Kvasir

Che cosa hanno in comune Ratchet & Clank: Rift Apart e il nuovo God of War Ragnarok? Beh, tanto per cominciare sono entrambi ottimi giochi in esclusiva su PS5, più recenti capitoli di due serie ormai storiche nel panorama Playstation. E forse è proprio per questo che sia Insomniac sia Santa Monica, hanno inserito all'interno dei loro titoli una serie di easter egg che citano altri famosi brand che sono approdati sulla console.

Ratchet & Clank: Rift Apart aveva inserito questi riferimenti all'interno di una side quest che portava il giocatore a recuperare una serie di registrazioni audio, alcune di esse con chiari richiami ad IP come Sly Cooper, Jak & Daxter o Little Big Planet. In God of War Ragnarok, invece, ci si accorge presto che una serie di collezionabili, le poesie di Kvasir, riportano strane copertine e testi che citano alcuni dei titoli più noti di Sony.