Forspoken supporta Xbox Live e obiettivi Xbox al lancio, ma non esce su Xbox Series X|S

Forspoken rappresenta uno strano caso, in quanto verrà lanciato al day one su Microsoft Store con il supporto per le varie caratteristiche Xbox come Xbox Live, obiettivi Xbox e salvataggi in cloud pur senza uscire su console Xbox, essendo destinato solo a PC e PS5.

Ovviamente non è strano che un gioco su Microsoft Store supporti le varie caratteristiche Xbox, essendo questo uno degli elementi base della piattaforma digitale di Microsoft, ma è piuttosto insolito che un'esclusiva legata così strettamente a PS5 venga lanciata al day one sul Microsoft Store, con tutta la predisposizione per funzionare anche su Xbox Series X|S in termini di servizi.

Forspoken su Microsoft Store

Nonostante questo, Forspoken non potrà arrivare su console Xbox per almeno 2 anni, in base agli accordi di esclusiva stretti fra Sony e Square Enix, sebbene poi non sia sicuro nemmeno il suo arrivo dopo tale periodo, visto anche il precedente del publisher con Final Fantasy 7 Remake.

Si tratta insomma di un'altra caratteristica piuttosto paradossale di un gioco che è stato annunciato come "progettato per PS5" ma mostrato su PC, poi rivelatosi essere un'esclusiva temporale molto lunga, visto che si parla di almeno 24 mesi di presenza solo su PS5 in termini di console. Considerando il supporto alle varie caratteristiche Xbox, è possibile che inizialmente il progetto fosse considerato multipiattaforma, ma si tratta solo di supposizioni.

In ogni caso, la versione PC di Forspoken potrà essere acquistata anche su Microsoft Store e consentirà di sbloccare gli obiettivi Xbox, a prescindere dalla possibilità che il gioco possa effettivamente arrivare o meno sulla console Microsoft. Nel frattempo, è stata pubblicata una demo di Forspoken proprio lo scorso fine settimana.