Forspoken: l'esclusività console di PS5 durerà 731 giorni secondo un trailer di Sony

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a PS5 e all'interno di questo abbiamo modo di vedere un frammento dedicato a Forspoken, un nuovo gioco d'azione di Square Enix, previsto per PlayStation 5 e PC. Sarà un'esclusiva console solo temporale, ma per quanto? Secondo il filmato, per 731 giorni, ovvero due anni.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, infatti, il video di PlayStation nel quale appare anche Forspoken spiega che la data di uscita è fissata per il 24 gennaio 2023 e che il gioco è esclusiva fino al 23 gennaio 2025.

Si tratta di un periodo particolarmente lungo, soprattutto se paragonato a Final Fantasy 16, che pare sarà esclusiva PS5 per soli 6 mesi. In quest'ultimo caso, però, il gioco non sarà disponibile nemmeno su PC inizialmente, quindi è possibile che dopo i 6 mesi il gioco arriverà su computer ma non immediatamente su altre console.

Un estratto dedicato a Forspoken dal trailer di PlayStation

Ricordiamo inoltre una cosa. Anche ammesso che le informazioni indicate nel video ufficiale non siano errate, non significano che Forspoken arriverà su altre piattaforme esattamente in tale data. È possibile che l'esclusività di PS5 effettiva sia più lunga, perché Square Enix potrebbe rallentare la pubblicazione su altre piattaforme. Inoltre, è sempre possibile che Sony decida di rinegoziare l'esclusività per allungarla. L'unica certezza, per il momento, è che quella indicata è l'attuale esclusività minima.

Ricordiamo infine che al momento esiste una pagina prodotto di Forspoken su Xbox Store con data di uscita fissata per il 24 gennaio 2023: dovremo vedere se verrà aggiornata.