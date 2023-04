The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, spot TV trafugato mostra nuovo gameplay

Un leak ha rivelato in anticipo lo spot televisivo americano realizzato per promuovere il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: un video breve, della durata di trenta secondi, ma che include alcune nuove sequenze di gameplay.

A poche ore dal trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'attesa esclusiva per Nintendo Switch torna dunque a mostrarsi in azione, nell'ambito di una pubblicità live action tesa a sottolineare le peculiarità del gioco.

I vari personaggi presenti nello spot, infatti, fanno a gara a sorprendersi rispetto alle nuove meccaniche introdotte nel sequel di Breath of the Wild, con Link che dispone di tante capacità inedite tramite cui dominare letteralmente lo scenario ed esplorarlo in ogni direzione.

A farla da padrone è ovviamente il Compositor, il potere tramite cui il protagonista dell'avventura può combinare diversi oggetti e meccanismi per creare armi dotate di specifiche capacità e finanche veicoli perfettamente funzionanti.

