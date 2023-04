The Texas Chain Saw Massacre, video diario racconta il percorso dal film al gioco

The Texas Chain Saw Massacre porterà su PC, PlayStation e Xbox un'esperienza multiplayer asimmetrica basata sul classico horror conosciuto in Italia come "Non Aprite quella Porta", tratto come saprete da una vicenda reale: questo video diario racconta come Gun Media sia passata dal film al gioco.

I componenti del team di sviluppo parlano di come la pellicola li abbia profondamente influenzati, in gioventù, diventando per alcuni di essi una sorta di ossessione. Conoscendone a menadito le scene e le atmosfere, restava solo da capire come renderle al meglio all'interno di un videogioco di questo tipo.

In uscita il 18 agosto, The Texas Chain Saw Massacre sarà protagonista di un test tecnico a partire dal 25 maggio: una prova fondamentale perché gli autori possano rifinire e bilanciare l'esperienza prima del debutto ufficiale.

Proprio per via della loro passione per il materiale originale, gli sviluppatori hanno pensato di fare tutto il possibile per donare al gioco un background narrativo che permetta agli utenti di conoscere meglio i personaggi, per quanto possibile, e l'ambientazione texana della vicenda.

Come detto, potremo verificare la bontà dei loro sforzi dal prossimo 25 maggio, con i technical test, e poi dal 18 agosto con la versione finale e completa di The Texas Chain Saw Massacre su PC, PlayStation e Xbox.