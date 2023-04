Final Fantasy 16: nuove informazioni su battaglie, quest secondarie ed endgame in arrivo

Poco prima di congedarsi alla fine dello State of Play andato in scena poco fa su Final Fantasy 16, il producer Naoki Yoshida ha riferito che Square Enix ha altre informazioni da condividere sul gioco, in particolare su battaglie, quest secondarie ed endgame.

Il video gameplay esteso di Final Fantasy 16 andato in scena poco fa è stato già esaustivo per quanto riguarda molte caratteristiche del gioco, con i suoi 25 minuti di gameplay e scene d'intermezzo, ma non si conclude qui la comunicazione dedicata al gioco Square Enix in vista del lancio.

Prima del 22 giugno 2023 ci saranno altre presentazioni da parte del publisher nipponico, che deve ancora svelare nel dettaglio vari elementi del gioco. Tra questi, Yoshi-P ha parlato in particolare del sistema di combattimento, che evidentemente ha ancora degli aspetti da approfondire, oltre alla gestione di quest principali e secondarie.

Quest'ultimo aspetto, in effetti, resta un po' da chiarire soprattutto considerando la particolare struttura della mappa, che non è open world ma si basa su alcuni punti di interesse che si sbloccano avanzando nel gioco, con la possibilità di passare da uno scenario all'altro.

Le quest dovrebbero essere gestite anche attraverso l'Hideaway di Cid, ma altri elementi sull'argomento verranno svelati solo in seguito. Altro argomento di grande interesse è poi l'endgame: nonostante si tratti di un gioco lineare e impostato sulla narrazione, Final Fantasy 16 avrà delle attività di endgame che potranno tenere impegnati anche coloro che hanno concluso la storia principale, ma questo aspetto verrà approfondito meglio solo in un secondo momento.