Final Fantasy 16, nuovo video gameplay esteso dallo State of Play di aprile 2023

Come promesso, lo State of Play del 13 aprile 2023 si è concentrato esclusivamente su Final Fantasy 16 e ha mostrato un lungo video gameplay sul nuovo gioco Square Enix, che consente di dare un'occhiata più approfondita a diversi elementi del gameplay e al mondo di gioco.

Con la data d'uscita fissata per il 22 giugno 2023, vediamo dunque alcune caratteristiche di Final Fantasy 16 in questo lungo video gameplay trasmesso nel corso dei 25 minuti di State of Play da parte di Square Enix e Sony PlayStation. Si parla in particolare del mondo, dei personaggi e dei potenti Eikons, le evocazioni che danno vita ad epiche e spettacolari battaglie tra esseri mitologici.

Presentato da Naoki Yoshida, il video mostra alcune scene d'intermezzo e di gameplay, evidenziando elementi della storia, del mondo di gioco esplorabile e del sistema di combattimento di Final Fantasy 16.

Il producer ha ribadito che il gioco non ha collegamenti diretti con gli altri capitoli della serie e può dunque essere giocato anche dai neofiti.

Si tratta inoltre del primo vero action RPG nella serie, dotato di un'impostazione molto votata all'azione per quanto riguarda il sistema di combattimento, ma con elementi RPG che riguardano la gestione ed evoluzione del personaggio. La storia segue il protagonista Clive durante diverse epoche della sua vita, dall'adolescenza ai 20 fino ai 30 anni.

La navigazione nel mondo di gioco avviene attraverso una mappa del mondo con diversi punti d'interesse segnati, che aumentano allo scoprire di nuove aree, consentendo così un passaggio diretto da un luogo all'altro, visto che non si tratta di un open world, in questo caso.

L'evoluzione di Clive avviene attraverso un classico grafico sullo stile dello skilltree tradizionale, investendo punti conquistati in combattimento nello sblocco di nuove abilità o nel potenziamento di quelle già in possesso. Queste abilità e caratteristiche dipendono anche dall'Eikon che è associato al personaggio, il quale porta ad alcuni elementi caratteristici.

Il video presenta peraltro anche Torval, il lupo che accompagna Clive in ogni avventura e può essere utilizzato anche in combattimento. A un certo punto della storia, il protagonista sblocca l'accesso all'Hideaway di Cid, ovvero una sorta di hub che consente di accedere a vari negozi, potenziamenti e aree per l'allenamento. Oltre a questo, in tale area è possibile ricevere informazioni su quest principali e secondarie e anche tenere traccia degli eventi della storia e dei vari personaggi incontrati.

Infine, sono state mostrate anche alcune battaglie fra Eikon, che si presentano come i momenti più spettacolari di Final Fantasy 16, mettendo in scena delle colossali lotte tra esseri mitologici che si danno battaglia a suon di colpi e magie particolarmente potenti. Alla fine del video, viene inoltre riferito che le musiche sono ad opera di Kenshi Yonezu.

Di recente, avevamo visto due nuovi video dal PAX East 2023 su Chocobo e Titan. Abbiamo inoltre saputo che Final Fantasy 16 è gold: lo sviluppo è "terminato" su PS5 e non ci saranno ritardi, con l'uscita che resta dunque confermata per il 22 giugno 2023.