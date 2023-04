Final Fantasy 16: due nuovi video dal PAX East 2023 mostrano i Chocobo e Titan

In occasione del PAX East 2023, Square Enix ha pubblicato due brevi video di Final Fantasy 16, dedicati ai chocobo e a Titan.

In occasione del PAX East 2023 Square Enix ha pubblicato due nuovi filmati di Final Fantasy 16. Più che altro si tratta di due brevi clip che mostrano il comportamento di un chocobo da fermo e Titan.

Andiamo in ordine. Nel primo filmato possiamo vedere semplicemente un chocobo fermo che agita le ali e scuote la coda.

Il secondo è invece dedicato a un combattimento con Titan, che come possiamo vedere è davvero massiccio e colpisce con grande forza.

Non si tratta di materiale troppo approfondito, ma è comunque un bel vedere, soprattutto per chi è in attesa del gioco e vuole saperne di più.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà lanciato su PS5 il 22 giugno 2023. Il gioco è un'esclusiva console temporale, quindi successivamente dovrebbe arrivare quantomeno su PC.