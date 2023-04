Xbox e Activision: Microsoft sigla un altro accordo decennale per portare i giochi su EE

Microsoft ha siglato un altro accordo decennale per portare i giochi Activision Blizzard su un'altra piattaforma, in questo caso il provider di servizi internet britannico EE, sempre nell'ottica di favorire l'operazione di acquisizione del publisher.

Si tratta di un accordo in linea con quelli stipulati recentemente da Microsoft con Ubitus, Boosteroid e NVIDIA, e in un certo senso anche con Nintendo per quanto riguarda la possibilità di portare Call of Duty sulle piattaforme del produttore nipponico. La firma del contratto è stata annunciata da Phil Spencer su Twitter.

"Microsoft ed EE espandono la loro partnership con un impegno decennale per portare i giochi PC e Xbox di Activision Blizzard su cloud attraverso il servizio", ha scritto il capo di Xbox, "Siamo impegnati a portare più giochi a una maggiore quantità di persone, attraverso diversi sistemi di fruizione", ha inoltre aggiunto Spencer, rimarcando come queste manovre servano a pubblicizzare l'apertura di Microsoft nei confronti delle altre piattaforme e agevolare l'acquisizione di Activision Blizzard.

Nel frattempo, la CMA ha confermato la data della sua risposta definitiva all'acquisizione, che dovrà arrivare entro il 26 aprile 2023, ma nel caso questa venisse approvata c'è la possibilità che Sony ricorra comunque in appello contro la decisione.