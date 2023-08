Banishers: Ghost of New Eden, un nuovo video gameplay e dettagli sulla durata

IGN ha pubblicato un nuovo video dedicato a Banisher: Ghost of New Eden, con le prime impressioni e nuovi dettagli su questo interessante action RPG in sviluppo presso gli studi di Don't Nod, gli autori di Life is Strange.

Il filmato ci offre maggiori informazioni sul sistema di combattimento, che pur non rappresentando sulla carta il punto di forza della produzione mette sul piatto alcune dinamiche interessanti.

Ad esempio, sarà possibile passare il controllo da Red allo spirito della defunta compagna Antea e viceversa in qualsiasi momento. L'uomo combatte usando una lama e una torcia, nonché un fucile che infligge danni ingenti ma richiede parecchio tempo per essere ricaricato, con il rischio di rimanere esposti all'offensiva dei nemici. Antea invece usa potenti poteri spiritici, che tuttavia consumano la sua barra della magia, che rappresenta anche la sua energia vitale, che si può ricaricare solo mandando a segno dei colpi con Red. In pratica passare da un personaggio all'altro sarà fondamentale per trionfare in battaglia.

Dall'anteprima di IGN apprendiamo anche Banishers: Ghost of New Eden non sarà open world e presenterà piuttosto delle aree lineari più o meno vaste, con l'avventura che dovrebbe tenere impegnati i giocatori tra le 20 e le 30 ore in totale.