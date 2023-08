Call of Duty, l'accordo da 10 anni firmato da Sony è lo stesso dello scorso dicembre

L'accordo da 10 anni firmato da Sony per Call of Duty è lo stesso dello scorso dicembre: lo ha rivelato Microsoft in alcuni recenti documenti, confermando come la casa giapponese non abbia ottenuto nulla di più rispetto appunto al contratto di cui si è parlato diversi mesi fa.

Ricorderete senz'altro che a dicembre il presidente di Microsoft ha detto di aver offerto a Sony un accordo da 10 anni per Call of Duty, e che l'azienda nipponica lo aveva rifiutato, probabilmente in attesa di capire come sarebbero andate le cose con i vari regolatori internazionali.

Dopodiché, alcune settimane fa la corte d'appello ha rifiutato la richiesta della FTC in merito a un'ingiunzione preliminare che avrebbe di fatto bloccato l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, e a quel punto PlayStation ha firmato l'accordo.