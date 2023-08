Starfield su Steam Deck? Le impostazioni consigliate per farlo girare al meglio

Starfield non sarà il gioco più leggero del mondo da far girare su PC, ma chi desidera sperimentare l'esperienza del titolo Bethesda su Steam Deck potrà farlo, a patto chiaramente di trovare il miglior compromesso. Ecco le impostazioni consigliate dalla community dedicata su Reddit:

Risoluzione: 1280 x 800 pixel

AMD FSR 2.2: prestazioni

Qualità grafica: medio

Qualità texture: alto

Qualità ombre: basso

Antialiasing: TAA

Occlusione ambientale: spento

Profondità di campo: basso

Effetti particellari: basso

Si tratta per il momento di regolazioni stimate per un'esperienza bilanciata a 30 fps, che però non tengono ancora in considerazione gli effetti di un grosso aggiornamento relativo al FSR che potrebbe cambiare parecchio lo scenario e garantire prestazioni migliori a parità di qualità visiva.