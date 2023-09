Like a Dragon Gaiden, un video con l'opening cinematografica del gioco SEGA

SEGA ha pubblicato un video con l'opening cinematografica di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, quando mancano ormai poche ore all'apertura dell'edizione 2023 del Tokyo Game Show.

Dopo l'annuncio della data di uscita di Like a Dragon: Infinite Wealth, arrivano dunque ulteriori novità sulla serie conosciuta fino a poco tempo fa con il titolo occidentale di Yakuza, e in particolare sull'episodio che segna il ritorno di Kazuma Kiryu come protagonista.

Le sequenze iniziali, in pratica la sigla di apertura di Like a Dragon Gaiden, mostrano infatti il personaggio che, come un qualsiasi impiegato, al termine di una lunga giornata di lavoro va a rilassarsi in un bar per bere un drink.