Synduality: Echo of Ada, nuovi video gameplay per l'action RPG prequel dell'anime su Disney+

Come segnalato Gematsu, in queste ore diverse testate giapponesi hanno pubblicato dei nuovi video gameplay di Synduality: Echo of Ada, l'action RPG ambientato nell'universo trans-media di Synduality di Bandai Namco, che include anche l'anime Synduality: Noir disponibile su Disney+.

In particolare vi proponiamo i filmati realizzati da Dengeki Online e Ruliweb. Sono entrambi chiaramente in lingua giapponese ma si concentrano principalmente sull'azione, offrendoci dunque un assaggio delle dinamiche di gameplay proposte dall'action RPG di Bandai Namco.

Synduality: Echo of Ada i giocatori pilotano i Cradle Conffins, dei mech che potranno personalizzare liberamente, dall'aspetto all'arsenale. Il loro obiettivo sarà esplorare le lande desolate della Terra, colpita dalla piaga della pioggia velenosa chiamata "The Tears of the New Moon" che ha decimato la popolazione, per recuperare i cristalli AO, una rara ed essenziale risorsa.

Più semplice a dirsi che a farsi, dato che i giocatori dovranno affrontare gli Enders, delle creature xenomorfe che hanno invaso il nostro pianeta. Il gioco proporrà anche delle modalità multiplayer cooperative e PvP, dove i giocatori potranno collaborare per un obiettivo comune o darsi battaglia per ottenere un numero maggiore di risorse, che possiamo vedere anche nei filmati pubblicati oggi.

Vi ricordiamo che Sinduality: Echo of Ada sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam). Il gioco inizialmente era previsto per il corso del 2023, ma Bandai Namco è stata costretta a rinviarlo e al momento non è stata indicata una data di pubblicazione precisa. Speriamo di saperne di più al riguardo durante il Tokyo Games Show che si svolgerà tra il 21 e il 24 settembre 2023.