Un mix di azioni che si intrecciano per offrirci un'esperienza di un certo spessore, impegnativa ma non troppo, con la giusta durata, condita da atmosfere noir e da un comparto narrativo capace di sorprendere, il tutto a un prezzo particolarmente accessibile.

Il gioco purtroppo non è tradotto in italiano , come da tradizione per Devolver Digital, e questo aspetto potrebbe appesantire la lettura dei testi a schermo che hanno una funzione ben precisa e uno spessore insospettabile, specie laddove ci si avvicini a questa esperienza immaginandola come un action platform "frivolo".

Gameplay e struttura: metroidvania con passione

Gunbrella, l'esplorazione sfrutta le capacità di movimento del personaggio

Dotato di una struttura in stile metroidvania a schermata fissa, che ci sprona dunque a esplorare gli scenari e a portare a termine le varie missioni anche al fine di poter accedere a zone in precedenza inaccessibili, il gioco chiama in causa interruttori, chiavi e quant'altro, chiedendoci di volta in volta di trovare un oggetto o un determinato personaggio ma senza il supporto di una mappa.

Laddove si utilizzi il controller, serve un po' di pazienza: il modo giusto di interpretare il layout scelto dagli sviluppatori è quello di usare il grilletto sinistro per saltare e quello destro per sparare, in combinazione con le direzioni dello stick destro, mentre agendo sul dorsale destro si attiva il Gunbrella per ottenere uno scatto, uno scudo o un paracadute d'emergenza.

Gunbrella, uno dei boss del gioco

Combinare tutti questi movimenti diventa ben presto una necessità, anche perché i nemici fanno parecchio male e l'energia vitale del nostro personaggio, rappresentata dai classici cuoricini, è tutt'altro che infinita. Tuttavia con un po' di pratica è possibile prodursi in evoluzioni davvero spettacolari, colpendo al volo gli obiettivi grazie al giusto tempismo.

Certo, un'assoluta sicurezza e tranquillità rispetto ai comandi non è semplice da ottenere in Gunbrella, ma il gioco si rivela comprensivo sul piano del bilanciamento della difficoltà e mette in campo un sistema di checkpoint in stile falò (che ripristinano la salute, ma non i nemici) pensato evidentemente per far sì che si possa evitare di percorrere nuovamente lunghi sentieri già battuti in caso di game over.

Gunbrella, i combattimenti chiedono spesso un mix di attacco e salto

Al mix di esplorazione, piccoli enigmi e combattimenti che caratterizza la formula di base si aggiungono alcuni appassionanti combattimenti coi boss in cui bisogna chiaramente memorizzare gli schemi d'attacco dell'enorme nemico di turno, trovare un modo per eluderli saltando, scattando e infine affondare i colpi ogni volta che è possibile.

Volendo muovere una critica all'impianto confezionato da doinksoft, si può certamente dire che il gioco non approfondisce in maniera particolare la propria vocazione platform né conferisce grande rilevanza alle modalità di fuoco alternative, che restano un po' sullo sfondo rispetto all'attacco in stile doppietta, letale ma solo a distanza ravvicinata, che il Gunbrella esegue di base.