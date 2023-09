Evil Dead: The Game, stop agli aggiornamenti e versione Nintendo Switch cancellata

Evil Dead: The Game, l'interessante multiplayer asimmetrico basato sulla saga cinematografica de La Casa, non riceverà più aggiornamenti: lo ha annunciato Saber Interactive, aggiungendo che la versione Nintendo Switch è stata cancellata.

Pubblicato meno di un anno e mezzo fa, Evil Dead: The Game ha venduto oltre 500.000 copie in cinque giorni e sembrava dunque che gli sforzi di Boss Team Games fossero stati ripagati, ma a quanto pare l'esperienza non ha retto sul lungo periodo come invece si sperava facesse.

"Oggi abbiamo preso la decisione di non realizzare nuovi contenuti per Evil Dead: The Game", ha scritto Saber Interactive in un messaggio agli utenti. "Inoltre confermiamo che la versione Nintendo Switch del gioco non verrà pubblicata."

"Continueremo a tenere i server aperti nell'immediato futuro e risolveremo eventuali problemi tecnici. A nome di tutto il team vi ringraziamo per divertimento e per il vostro costante supporto."