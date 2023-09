Witchfire disponibile in accesso anticipato, pubblicato un trailer che fa la panoramica del gameplay

Lo studio di sviluppo The Astronauts ha infine lanciato lo sparatutto in prima persona roguelike Witchfire in accesso anticipato, accompagnandolo con un trailer che fa una panoramica del gameplay. Costa 35,99€ ed è disponibile in esclusiva, immaginiamo temporale, su Epic Games Store.

Considerando che il team di sviluppo è formato da persone che hanno lavorato a Painkiller, Bulletstorm e The Vanishing of Ethan Carter, Witchfire potrebbe rivelarsi una grandissima sorpresa, da giocare a tutti i costi.