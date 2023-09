Stranger Things The First Shadow è un prequel della serie TV: la data dell'opera teatrale londinese

"È una gioia scoprire il mondo di Stranger Things The First Shadow con il nostro cast dal grande talento e vedere crescere l'alchimia tra tutta la nostra compagnia mentre esploriamo insieme questa nuova opera", hanno dichiarato Daldry e Martin in un comunicato. "Sono un gruppo di attori straordinariamente dotati e non vediamo l'ora di condividere questa storia delle origini con il pubblico".

Stranger Things è una delle più grandi serie di successo originali di Netflix e da tempo l'IP si è espansa in più direzioni, compresa quella videoludica. Ora, la serie è pronta a fare un altro salto in una nuova direzione: Stranger Things The First Shadow è un'opera teatrale prequel della saga e ha ora una data di uscita. Il 17 novembre 2023 sarà possibile vedere l'anteprima al Phoenix Theatre a Londra. La sera di apertura è fissata invece per il 14 dicembre 2023.

Chi interpreta i personaggi e di cosa parla Stranger Things The First Shadow

Stranger Things The First Shadow

Stranger Things The First Shadow torna indietro all'inizio della saga di Stranger Things, quando Henry Creel e la sua famiglia si trasferirono a Hawkins, nell'Indiana. Gli autori affermano che "questa nuova avvincente avventura vi riporterà direttamente all'inizio della storia di Stranger Things - e potrebbe contenere la chiave per la fine". Stranger Things: The First Shadow offre ai fan anche l'opportunità di vedere le versioni più giovani di personaggi noti di Stranger Things come Jim Hopper, Joyce Byers (Maldonado da nubile) e Bob Newby.

Ecco la sinossi ufficiale dello spettacolo: "Hawkins, 1959: una città normale con preoccupazioni normali. La macchina del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che ricominciare da capo non è così facile... e le ombre del passato sono molto lunghe".

Stranger Things The First Shadow vede Oscar Lloyd nel ruolo di Hopper, Isabella Pappas in quello di Joyce e Christopher Buckley in quello di Bob Newby. A interpretare la misteriosa famiglia Creel sono Louis McCartney nel ruolo di Henry Creel, Mike Jibson nel ruolo di Victor Creel e la vincitrice del Tony Award Lauren Ward nel ruolo di Virginia.

L'ensemble comprende anche Kemi Awoderu, Chase Brown, Ammar Duffus, Gilles Geary, Florence Guy, Max Harwood, Matthew Pidgeon, Calum Ross, Maisie Norma Seaton, Tricia Adele-Turner, Lauren Arney, Reya-Nyomi Brown, Patricia Castro, Lydia Fraser, Isaac Gryn, Mark Hammersley, Tom Peters, Kingdom Sibanda, Tiana Simone, Danny Sykes e Meesha Turner in ruoli ancora da definire.

Per quanto riguarda invece la quinta stagione della serie Netflix, Will Byers sarà al centro dell'attenzione.