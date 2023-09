Megaton Musashi: Wired, primo video di gameplay dal Tokyo Game Show 2023

Il filmato si concentra sull'illustrare le caratteristiche principali di Megaton Musashi: Wired, dalla personalizzazione dei robot , al sistema di combattimento, decisamente dinamico, passando per i giganteschi boss che di tanto in tanto si dovranno abbattere per proseguire. Gli appassionati di anime con robot enormi dovrebbero guardarlo assolutamente, perché potrebbe essere il loro gioco della vita.

Curiosi di vedere in azione Megaton Musashi: Wired di Level-5? Se la risposta è sì, sarete felici di vedere il primo trailer di gameplay proveniente dal Tokyo Game Show 2023 , in cui possiamo ammirare diversi aspetti di questo intrigante gioco a base di robot giganteschi.

Il video

Megaton Musashi: Wired è previsto per il 2023 su PC (Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch. Per ora non si conosce la data d'uscita ufficiale, che però potrebbe essere annunciata il 21 settembre 2023, in occasione dell'evento di presentazione di Level-5 organizzato in occasione della fiera giapponese.

La storia che fa da sfondo all'azione parla di una razza aliena che vuole invadere la terra e di un gruppo di piloti di robot reclutati per contrastarla. Da notare che il gioco consentirà di guidare anche dei robot storici come il Mazinger Z e Vultus V. Inoltre supporterà cross-play e cross-save su tutte le versioni. Se volete saperne di più, leggete il nostro speciale dedicato a Megaton Musashi: Wired.