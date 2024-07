Mortal Kombat potrebbe ricevere un remaster dei capitoli classici

In particolare, il messaggio qui sotto appare criptico ma contemporaneamente alquanto esplicito nel voler suggerire una qualche novità interessante per i fan della serie, a meno che non si tratti di una sorta di scherzo, ma arrivando dal CEO di un team di sviluppo sarebbe piuttosto strano.

Non ci sono ancora annunci al riguardo, ma tutto si basa su alcuni post che Tresca ha pubblicato su X, corredati da immagini che mostrano, evidentemente, delle versioni rielaborate del picchiaduro classico di Warner Bros, facendo pensare a un possibile remake in lavorazione.

Messaggi criptici, ma con indizi evidenti

"Non voglio dire nulla, ma tanto per dire, potremmo stare preparando qualcosa di speciale qui in Eyeballistic", si legge nel post su X che ha scatenato le voci di corridoio al riguardo.



Quello che risulta però ancora più evidente è il riferimento dato dall'immagine: si tratta di uno screenshot di Mortal Kombat 2 che sembra modificato in modo da apparire molto più definito del normale, con un aumento di risoluzione evidente.

In effetti, il team in questione aveva già proposto in passato dei possibili remake in 3D del classico Mortal Kombat a Warner Bros., ma in questo caso si tratterebbe di un progetto interamente in 2D, seguendo lo stile classico ma con un ammodernamento generale del tratto.



Successivamente, il medesimo Tresca ha pubblicato anche un altro post, questa volta con uno screenshot tratto dal primo Mortal Kombat, sempre rielaborato con incremento di risoluzione ma in questo caso un po' più vago come messaggio.

Le immagini potrebbero essere state modificate attraverso IA e potrebbero non riferirsi a un progetto effettivamente in corso, ma arrivando da un team di sviluppo che sembra avere qualche collegamento con il soggetto non possiamo escludere nulla al momento.