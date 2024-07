Il film di Borderlands ci porta dietro le quinte con Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis

"Mentre dirigevo Borderlands ho avuto la fortuna di avere i creatori del gioco al mio fianco, perché mi accompagnassero attraverso anni e anni di lore", ha spiegato Roth, mentre i membri del cast hanno parlato di come il film misceli umorismo, azione spettacolare e personaggi brillanti .

In uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 7 agosto, Borderlands porterà sullo schermo i personaggi e le ambientazioni della celebre serie targata Gearbox Software, rappresentati nel film attraverso le vicende di una sorta di famiglia disfunzionale.

Alcuni giorni fa Cate Blanchett ha spiegato perché ha deciso di recitare nel film di Borderlands, rivelando di volersi cimentare con una sfida del genere e di aver anche acquistato una PS5 per provare i giochi della saga, pur senza grande successo.

La trama di Borderlands racconta le vicende di Lilith (Cate Blanchett), una cacciatrice di tesori dal passato misterioso che torna sul pianeta di Pandora per portare a termine una missione e lì decide di collaborare con Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu) e Claptrap (Jack Black).

Questa insolita squadra dovrà trovare e proteggere una ragazza scomparsa, ma per riuscire nell'impresa i personaggi dovranno affrontare orde di banditi e mostri alieni con intenzioni decisamente poco pacifiche, come si vede anche in queste spettacolari sequenze.